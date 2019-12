Les notes du Clásico

Dans un match nul assez soporifique, le Barça et le Real se quittent bons ennemis (0-0). Sans but, la rencontre a laissé place à la création pure. Un domaine où Lionel Messi et Federico Valverde se sont bien illustrés.

FC Barcelone

Des difficultés à entrer dans sa journée étant donné l'afflux massif autour de l'évènement, puis une adaptation progressive afin de colmater les brèches et les problèmes de circulation collective. Bref, Ter Stegen était un employé de la RATP en temps de grève.Après David Charvet dans, voici Gerard Piqué dans. Le synopsis ? Toujours le même : un beau gosse associé à une blonde qui sauve les âmes en peine de la noyade. Décidément, les grands classiques ne meurent jamais.Si sa connexion avec Messi devient de plus en plus troublante, le latéral gauche du Barça semble actuellement victime d'une indigestion de caviar causée par. Dommage, parce que la fête avait de quoi lui offrir un festin royal. Jordi Albatar.Il marche comme un cador vers le prochain championnat d'Europe, et il pourrait même aller jusqu'au bout du monde pour envisager un avenir sur le long terme avec l'équipe de France. Point positif pour lui, en EdF, il ne devra pas être au marquage de Benzema.