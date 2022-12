Les notes du Brésil face à la Croatie

Des montagnes russes pour Neymar, du chef d'œuvre au silence pendant la séance, et un nouveau tir au but raté par un joueur du PSG avec Marquinhos. Bref, le Brésil peut rentrer à la maison.

Il s'ennuie tellement dans ses cages depuis le début du Mondial qu'il a concédé un but exprès pour s'offrir une séance de tirs au but, pendant laquelle il a fait ce qu'il fait depuis le début de la compétition : rien.Moins à l'aise à gauche qu'à droite, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ce bon vieux Manuel Valls.Encore un quart de finale qu'il termine en pleurant. Mais cette fois, il ne peut rien se reprocher.Trop habitué aux quarts avec le PSG, il a tout saboté face à la victoire qui se présentait. Avant de finir le travail aux tirs au but.Plus à droite que d'habitude, mais pas dérouté pour un sous, il a fait le taff en attendant l'absence du titulaire habituel. Un Militao en Marche. Remplacé par, apolitique.Charrier Modrić au moment de son tir au but, c'est bien. Mais gagner un quart de finale sans lui, c'est plus difficile.S'il était toujours Lyonnais, John Textor aurait déjà craqué son PEL. Remplacé par, qui n'a pas assuré le service après vente.Un chef d'œuvre pour égaler le roi Pelé en mondovision, puis l'absence pendant la séance. Ça valait le coup de se chauffer face à Gauthier Gallon, Alban Lafont et Jonas Omlin pour ne pas se présenter pour le penalty le plus important de sa carrière. Larmes fatales.Quelques cours de danse à Sciences Po ne lui… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com