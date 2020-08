Les notes du Bayern Munich contre Lyon

Pas forcément brillant, le Bayern a été sorti de la mouise par un Serge Gnabry au carré tandis que Lewandowski a fini par claquer son petit but. Au milieu, Goretzka et Alcántara ont fait le boulot, sans plus. Quant à la défense, elle a parfois inquiété, mais a pu compter sur un Neuer en mode cyborg.

Bayern Munich

Le cyborg a fait le job. C'est d'ailleurs le principe d'un cyborg. Il est grand, il est fort, il est rapide. Bref, il est impressionnant et les Lyonnais ont trop souventface à sa grande carcasse. L'Allemagne tient sa première arme de dissuasion nucléaire.Laa encore de beaux jours devant elle. Oubliez les sandales et les polémiques, l'industrie automobile allemande est la meilleure du monde. Le modèle Kimmich fait fureur : fiable, robuste, rapide. Et il a la classe.On a retrouvé le Boateng d'avant la mise à jour 2019-2020, pas forcément serein dans son placement. Espérons pour lui que Kylian Mbappé était déjà au lit mercredi soir, car sa performance pourrait lui donner des idées. Remplacé par, passé sous les radars.Comme son pote Boateng, il a été parfois approximatif. Quand bien même il n'est pas le plus bling-bling dans ses interventions, il est aussi parvenu à maintenir inviolée la belle caverne Bayern face aux occasions lyonnaises. David Alibaba.