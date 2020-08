Les notes du Barça conte le Bayern

À l'image d'une défense qui a pris l'eau de partout, Ter Stegen a complètement explosé face au Bayern. Un peu comme le milieu de terrain, en fait, où ni Vidal ni Sergio Busquets n'ont réussi à faire une quelconque différence. Comme le front de l'attaque, orphelin d'un Messi passé à côté de son match. Un zéro pointé.

FC Barcelone

On disait que ter Stegen était le meilleur gardien allemand. Bon, finalement, on a plutôt eu droit à une performance à la relance épouvantable et à une sérénité toute relative sur la ligne de but. Sous terre Stegen.D'accord, il va vite, mais il ne suffit pas d'être Speedy Gonzalez pour être un bon latéral. Il a laissé des boulevards dans son dos tout au long de la partie et il n'a jamais réussi à digérer ses erreurs pour se remettre dans le match. Tragédie Nélson.Encore un type qui vit sur sa réputation, car s'il n'était pas catalan, il ne serait probablement plus là. Il s'est fait piquer sa dignité trop souvent, bouffé dans l'impact par le fossoyeur Lewandowski. Shakira mérite tellement mieux.Pendant cinq ou six minutes, on s'est dit que Lenglet était l'arbre qui cachait la forêt. Puis très vite, il a sombré avec le reste, en retard dans les duels. Clément Lent-glet.Jordi a clairement perdu son lustre d'antan.