Les notes des quarts de finale de Top Chef

C'est l'heure des quarts de finale retour de Top Chef ! Et si David et Mallou avaient remporté le match aller haut la main, gare à la remontada du maestro Adrien et à son flambadou !



Après une sculpture exceptionnelle en forme de nid lors de l'épreuve du trompe-l'œil - qui méritait de l'envoyer en demi-finale, on ne va pas se mentir -, David a décidé de rendre hommage à la crémation à laquelle il a assisté au Pérou, en préparant un audacieux plat "cendres, sang et cadavres d'animaux morts d'ennui sous la pluie triste dans une ruelle sale de Lima". On a très très peur de ce qu'il va faire quand il va tirer le couteau orange en finale.





Gordon Ramsay, le mytho de Glasgow

Après un tel coup d'éclat, le doute n'est plus permis : cet homme est un génie absolu, ou un escroc total. Et ceux qui l'ont vu manipuler son flambadou ont déjà la réponse.Tu te rappelles de la petite Anne-Sophie, en 5e B, qui sortait des contrôles de maths en disant "" et qui se tapait un 19 ? La semaine dernière, Malou pulvérisait la concurrence, et aujourd'hui, le voilà qui s'en va bouder dans sa chambre alors même qu'il est en train de décrocher sa place en demi-finale. Bon, faut dire que c'était peut-être pas une idée très judicieuse de demander à Mallou un "trompe-l'œil"... Lire la suite de l'article sur SoFoot.com