Les notes des Pays-Bas contre l'Argentine

Malgré une partie cauchemardesque de Dumfries, les Néerlandais s'en sont remis à Berghuis et surtout à l'immense Weghorst pour emmener, in extremis, les Argentins aux tirs au but. Une séance que Noppert a vécue comme un spectateur et où Van Dijk s'est manqué, précipitant la chute des siens.

Une frayeur en début de partie avant de se monter à son aise face aux vagues argentines, sans parvenir à dompter la plus impressionnante, celle des tirs au but. Andries de Nice.Rayonnant en huitièmes face aux États-Unis, il est apparu beaucoup moins en jambes face à l'Argentine, concédant même un pénalty. A croire que le maté ne donne pas Denzel.Solide et rassurant, il s'est montré plus en difficulté quand Van Gaal a décidé de repasser à quatre derrière. Adepte des plans à trois, pas des orgies.Il a souffert de la comparaison avec le jeune Timber et a, en plus, ajouté un tir au but manqué à son match très moyen. Vivement qu'il retrouve Klopp.Il avait bien intégré dans son logiciel qu'il devait s'occuper personnellement de Messi. Dommage pour lui, il s'est fait Aké.Pas son meilleur match mais à force d'être trimballé un peu partout, difficile pour lui de suivre. Remplacé par, venu planter son tir au but.Pas de deuxième Roon pour lui ce vendredi soir. Remplacé parlassé de couper lesNommé chevalier des Arts et des Lettres en milieu de semaine, il avait visiblement la tête ailleurs sur la pelouse du Lusail Stadium.Précieux en huitième mais beaucoup trop discret lors de ce quart. Un joli feu Depay. Remplacé par