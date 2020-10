Les notes des Français(es) à Roland-Garros

Si Rafael Nadal a avalé tout cru son treizième Roland-Garros, la France, elle, n'a eu qu'une Ferro et un Gaston pour se consoler. Bulletin de notes.

Avec ce Roland-Garros à quasi huis clos, on entend tout sur le court, même Nelson ? #RG20 pic.twitter.com/jAzyviErGR -- France tv sport (@francetvsport) September 28, 2020

Comme le nombre de jeux après lesquels il a cru à une possible victoire en breakant d'entrée Grigor Dimitrov. Avant de se rendre compte que la Barrère était trop haute pour lui.Son plus bel exploit de la quinzaine aura été de faire taire Nelson Monfort. Et ça, ça vaut toutes les victoires du monde.Après un premier tour maîtrisé, Benjamin Bonzi a remporté 10 jeux face à la pépite Jannik Sinner au second tour. Soit deux de plus que le Belge David Goffin pourtant 14e mondial. Même si d'après la Belgique, Goffin aurait mieux joué que Bonzi.Comme Hugo Gaston, elle sort tout juste de l'adolescence. Comme Hugo Gaston, elle disposait d'une. Et comme Hugo Gaston, elle a été époustouflante. 415au classement WTA, la Rennaise a réussi à atteindre le troisième tour avant de se prendre une Zhang Shuai pleine bille. Saleté de rouleau d'automne.Pour son 50tournoi du Grand Chelem, Jérémy Chardy a débuté son premier tour contre Jurij Rodionov en boulet de canon, transformant toutes ses frappes et manquant que très rarement Lire la suite de l'article sur SoFoot.com