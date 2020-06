Les notes des demi-finales de Top Chef

Ils étaient quinze candidats ; ils ne sont plus que trois, aux portes de la finale, remontés comme des coucous, prêts à s'envoyer les épreuves les plus retorses à travers le tablier. Le fantasque et génial Adrien, le petit Poucet de la coupe Mallory et l'artisan étoilé David : qui va filer en finale ?





Après avoir tenté de hacker l'épreuve de David en proposant, comme à chaque fois qu'il est un peu paumé, un truc complètement à côté de la plaque en jouant sur l'effet de surprise, Adrien a proposé à ses adversaires ahuris une épreuve digne de sa réputation : préparer un plat à base de pied de cochon, de fraise de veau, de cervelle de kangourou et d'intestin grêle de Diego. Les chefs n'ont de cesse de répéter que le niveau des candidats de Top Chef est de plus en plus relevé ; Adrien réussit l'exploit de se hisser parmi les meilleurs tout en proposant des trucs qu'on n'avait encore jamais vus dans l'émission.



Indiscutablement plus technique que ses adversaires, le David a décidé de tout miser sur une pâtisserie qui nécessite une précision d'orfèvre, avec un énoncé d'épreuve de douze kilomètres pour fumer Mallou et Adrien avant même qu'ils ne commencent à cuisiner :. On a le droit de trouver ça particulièrement malin, ou de considérer que c'est un joli petit coup de pute. Alors certes, David a un peu le charisme d'un céleri et l'humour d'une betterave, certes, il a failli faire sauter les studios de M6 avec un pied de cochon, mais force est de constater qu'il a surtout beaucoup de talent.Mallory il a tenté de cuisiner son Saint-Honoré et sa fraise de veau comme s'il désamorçait une bombe à bord d'un 4x4 lancé à 100 à l'heure sur un chemin cahoteux : en gros il exultait chaque fois qu'il touchait un truc et que ça lui pétait pas à la figure.