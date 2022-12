Les notes des Bleus face au Maroc

Bien chahutés par le Maroc, les Bleus ont une nouvelle fois fait preuve d'une grande résilience. Si Varane et Konaté ont été solides, Griezmann a encore été délicieux. En revanche, Mbappé a pêché.

France

Il va donc disputer plus de finales de Coupe du monde qu'il n'a réalisé de clean-sheet dans ce Mondial.Formé à Bordeaux, latéral un peu limité. Jules Poundjé.Tout simplement dégouté. Il comptait remettre le même maillot dimanche. Mais là, il sent la sueur.Voir tout ce rouge... Ça l'a excité et il s'est cru à Anfield. Ou dans une corrida.À cause de lui, 55 000 supporters marocains vont repartir de Doha avec des maux de gorge. Foutue clim'.Du caviar et des patates. Un Tchouamenu étonnant mais bientôt trois étoiles ?Pour les personnes qui veulent s'évader loin de la ville et de la pollution, Youssouf Fofana a lancé une agence de voyage. Le Monégasque leur propose de partir dans son dos, là où il y a tant d'espace.Et si c'était lui qui mettait fin au débat du GOAT, dimanche ?Peut-être que pour la finale, on pourrait lui filer un chewing-gum, parce que visiblement il pue de la gueule.… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com