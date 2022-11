Les notes des Bleus face au Danemark

Pas franchement chahutés, hormis en seconde période, les Bleus ont pu compter sur un doublé de Kylian Mbappé pour disposer du Danemark. Antoine Griezmann a été excellent, alors que Dayot Upamecano a encore été solide en charnière centrale.

France

Après le match contre l'Australie, et cette première période face au Danemark, on commençait à se demander si on devait vraiment compter 141 ou 139 sélections, tellement ça ressemblait à un emploi fictif. Finalement, on peut la comptabiliser., s'est-il étonné au coup de sifflet final. C'est vrai qu'il n'a pas l'habitude cette saison.C'est bien de l'avoir revu jouer 60 minutes à l'entraînement. Mais il n'est pas encore tout à fait prêt à débuter un match à haute intensité.. Ne faites pas attention, on s'échauffe pour le prochain refrain de Vegedream.Peut-être que si on le foutait dans une arène, on n'aurait pas autant de débats sur la corrida. Parce que c'est sacrément compliqué de mettre à mort ce Taureau Hernandez.L'ange gardien du milieu de terrain. Orelsaint.Laisser le Christ en scène, c'est l'erreur que n'a pas faite Ponce Pilate. Mais celle commise par Rabiot.Sympa de la part de Zidane de venir… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com