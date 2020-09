Les notes des Bleus face à la Suède

Portée par un immense Kanté et lâchée par Antoine Griezmann, l'équipe de France a fait tout juste le travail.

France

Frileux aux pieds, costaud aux poings. Un boxeur anglais.Dayot jaune au bout de deux minutes. Puis problèmes mécaniques tout au long de la première mi-temps avec notamment ce foutu réflexe de vouloir faire jouer un gardien qui est scotché à sa ligne. Meilleur en seconde période. Suffisant pour terminer avec le Dayot blanc du meilleur jeune vu le niveau de la concurrence ce soir.Les températures commencent à baisser et comme chaque année, les couvertures de Raphaël Varane sont celles qui tiennent le plus chaud. Comme un poisson dans l'eau au milieu de sa défense à trois, il est le peut-être à qui ce système à fait plaisir.Pas facile de passer de la Ligue des Champions à la Ligue des Nations. À défaut d'être au niveau de son Final 8, il a réussi à éviter l'hydrocution.Dubois perdu au milieu de plein de Suédois. On appelle ça un magasin Ikea. Remplacé par, une petite course et puis s'en va.Tellement présent qu'on aurait dit qu'il avait un jumeau. Et le GO du Club Med les aurait laissé tranquille.