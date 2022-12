information fournie par So Foot • 04/12/2022 à 18:15

Les notes des Bleus face à la Pologne

Chahutés en première période, les Bleus ont encore pu compter sur un Olivier Giroud buteur et un excellent Kylian Mbappé pour battre les Polonais. Au milieu, Adrien Rabiot a encore été excellent.

France

Bel hommage à Lilian Thuram que d'avoir le même pied gauche.On sait bien que beaucoup considéraient ce match comme une formalité pour les Bleus. Mais se pointer avec des chaînes en or autour du cou comme au camping, c'était peut-être un peu trop.Pas forcément la plus belle toile de Raphaël, mais c'est toujours mieux que ses deux gribouillis précédents.Si Lewandowski a fait le forcing pour se casser du Bayern, c'est parce qu'il en avait marre de se coltiner Upamecano à l'entrainement à Munich.. Y'a pas à dire, le disco ça coule dans le sang des Hernandez.Complètement dans son élément mais sa soirée a été écourtée à cause d'un petit jaune. L'alcool difficile.Il a renforcé son statut de meilleur ancien Parisien avec un catogan face à un adversaire direct. Costaud.On nous avait prévenu concernant les coupures de courant. Heureusement que c'est revenu après la pause.