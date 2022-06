Les notes des Bleus face à l'Autriche

Pour la troisième fois en une semaine, la victoire a échappé aux hommes de Didier Deschamps. Et il faut dire que face aux Autrichiens, les Tricolores n'ont rien montré de particulièrement transcendant. Comme au PSG, Kylian Mbappé a dû enfiler son costume de sauveur.

Les notes des Bleus

Heureusement que Weimann était là pour prendre des nouvelles de Hugo ! On se serait presque inquiétés.S'il était une solution, il serait pH = 7. Neutre.En même temps, ils avaient le maillot d'Arsenal en face. Normal que Saliba soit tout gentil et tout tendre avec son futur club.Il regrette déjà le sable fin des belles plages de Mykonos dont on l'a sorti pour jouer dans cette bouillie.Bien carbo. Comme pour rendre hommage à la cuisine qui le nourrit toute l'année à Milan.Plutôt bon pour sa première titularisation. Ce qui le place au 18rang dans la hiérarchie des milieux français. Pour vraiment jouer, il y a plus de place en défense visiblement, Bouba.Un match normal pour quelqu'un qui fêtait sa 94sélection ce soir.Peut-être que lui aussi espère que les vidéos de surveillance de son match seront automatiquement supprimées dans une semaine.