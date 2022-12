Les notes des Bleus face à l'Angleterre

Héroïques, des Bleus solidaires ont su prendre le dessus sur les Anglais. Si Mbappé a bien été cadré, Giroud, Upamecano et Griezmann ont été très bons.

France

InfoVoilà ce qu'il a glissé à l'oreille de Kane avant son second péno.Clairement, on le préfère déchaîné.C'était maintenant qu'il fallait ressortir le costard de 2018. Le pressing n'a pas déçu, et le smoking patron lui va toujours aussi bien.Le Bayern s'en fiche d'avoir perdu Manuel Neuer. D'ailleurs, ils ne mettront plus personne dans les buts. Upamecano en défense, ça suffit.Et s'il avait fait exprès de provoquer un penalty stupide, pour miner le moral des Anglais parce qu'il savait que Kane le foutrait au-dessus ?La voix tremblotante, les jambes qui claquent, des décisions étonnantes... L'examen du permis de conduire ne s'est pas très bien passé pour le petit Adrien.Après avoir envoyé un bon Tchouamissile, il nous a fait une faute Tchouaminable et une seconde période Tchouamoyenne. Un Pogmatch.Saint-Antoine est le saint-patron des causes perdues. À ce rythme-là, il va aussi être celui des…