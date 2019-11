So Foot • 17/11/2019 à 23:00

Les notes des Bleus en Albanie

Il n'en fallait pas plus pour finir correctement l'année 2019 : une belle première mi-temps collective autour d'un Antoine Griezmann rayonnant et un Corentin Tolisso marquant, avant de baisser d'un ton en seconde. Tout ce qu'il fallait pour prolonger les débats autour d'un 3-5-2 intéressant, mais pas complètement au point.

Équipe de France

Deux-trois sollicitations auxquelles répondre, et le Marseillais a pu se renseigner sur les chambres d'hôtel surplombant le tout nouveau complexe Air Albania Stadium de Tirana. Et il aura pu remarquer que le voisinage n'est pas si bruyant en fin de soirée.L'habituel cuistot de la Maison-Blanche a osé revisiter son match classique, avec des interventions incisives et des relances propres. Mais l'état de la pelouse l'a aussi forcé à mettre à la carte des escalopes à la sauce bleue. Un plat qui colle aux chevilles.Si son collègue Gerard Piqué sera occupé avec l'organisation de la Coupe Davis "" dans les prochains jours, Lenglet a montré qu'il pouvait être un bon joueur de fond de court malgré son bouc aléatoire.Une prestation assez convaincante pour montrer à Didier Deschamps qu'il n'est pas forcément obligé de sortir une défense à trois pour lui trouver une petite place...