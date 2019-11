Les notes des Bleus contre la Moldavie

Sur les trois buts marqués par la Moldavie lors de ces éliminatoires, deux l'auront été contre les Bleus. Comme quoi, tout arrive. Même un bon match de Lucas Digne.

France

Au fond, il n'a fait que réaliser le fantasme de tous les hommes de cette terre : laisser emra?? tirer son coup.Patrick Hernandez, Cookie Dingler, Bernard Ménez, Linkup, Kamini, Helmut Fritz, Jordy... Benjamin Pavard a rejoint malgré lui la liste des "one-hit wonder", et s'emploie à répéter vainement la recette à chaque match, sans jamais la faire rentrer. On n'avait pas vu un tel forceur depuis Christophe Ruggia.Ce soir, Varane s'est trompé de brassard : il a enfilé ceux qui permettent de ne pas couler. Indispensable.Josuha Guilavogui et Romain Alessandrini étaient en équipe de France, Florent Balmont avait des cheveux, Nelson Mandela Lire la suite de l'article sur SoFoot.com