Les notes des 26 Bleus au Mondial 2022

Près d'un mois après le match d'ouverture, cette Coupe du monde a pris fin ce dimanche. Les Bleus sont presque allés au bout de leur rêve et il est temps de noter leur tournoi.

Gardiens

Défenseurs

Oui, on peut lui tomber dessus parce qu'il est nul sur les penaltys. Mais c'est oublier bien vite que le nouveau recordman de sélections en a arrêté un de Lewandowski en huitièmes ! Bah quoi ?Il pensait jouer un match de Coupe du monde. Finalement, il a pris un but de Wahbi Khazri. Un banal Montpellier-Rennes du dimanche après-midi.Deux Coupes du monde avec 0 minute jouée : la police ne pouvait pas laisser passer un tel braquage.Il est passé de frappe de bâtard à tricard en seulement quatre ans et demi.Entré une minute contre la Pologne. Entré une minute en finale. Les primes de match les plus rentables de l'histoire.Porté par Upamecano, après avoir été porté par Umtiti et Sergio Ramos. À 29 ans, il serait temps d'arrêter de faire l'enfant, monsieur Varane.Beaucoup plus à l'aise dans l'enlevage de collier que dans le repli défensif dans son couloir droit.Des petites vacances au Qatar, 27 minutes contre la Tunisie pour se décrasser... C'est Arsenal qui remercie Deschamps.Il y a encore deux mois, il était abominable face au Danemark alors qu'on lui cherchait toujours un match référence avec la France. Il a enfilé le costume du Bayern sur cette Coupe du monde et s'est imposé comme le meilleur défenseur du… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com