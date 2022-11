Les notes des 21 éditions de la Coupe du monde

Quelle a été la meilleure Coupe du monde de l'histoire ? Chacun a son avis sur la question. À quelques heures de l'ouverture du 22e Mondial, il était temps de noter chaque édition. Oui oui, chaque édition, même celle qui n'a jamais eu lieu.

Seize jours de bateau pour les quatre pays européens afin de se rendre en Uruguay, le roi Carol II de Roumanie qui joue au sélectionneur, le Français Lucien Laurent premier buteur de l'histoire du Mondial... On dit que l'on se souviendra toujours de la première fois, et celle-ci ne fait pas exception.... écrivait le poète et écrivain Juvénal, qui vécut durant l'Empire romain. Benito Mussolini l'a appliqué à la lettre : en Italie, laserait la plus grande nation du football, devant les yeux du monde entier. Et ainsi fut-il. Les, qui commençaient chaque match par un joli salut fasciste, ont été sacrés champions du monde, devant un Duce fier de son œuvre.Quand le meilleur buteur d'une compétition a le même nom qu'une marque de chocolat, c'est que votre Coupe du monde a forcément été sucrée à souhait.Si la princesse Rhaenys Targaryen est la Reine qui ne le Fut Jamais, la Coupe du monde 1942 est le Mondial qui ne le Fut Jamais. La compétition se serait probablement tenue au Brésil, mais au moment où Jules Rimet examinait la candidature brésilienne sur place, à Rio, les troupes allemandes ont envahi la Pologne... Forcément, ça jette un froid.Deux drames pour écrire une légende : les Anglais, persuadés (comme souvent) d'être les meilleurs du monde, se font ringardiser (1-0) par des des cousins américains semi-amateurs (un prof de lycée, un chauffeur de corbillard), et les Brésiliens s'inclinent lors de la " finale " face à l'Uruguay, pour ce qui reste probablement le plus gros traumatisme du football brésilien. Oui oui, pire que le 7-1 face aux Allemands en 2014.5,4 : comme la moyenne de buts par match…