Les notes de Tottenham-Leipzig

Boosté par un début de rencontre tonitruant, un Angeliño survolté sur son aile, un Gulácsi velouté dans les cages et un Werner franc du collier, le RB Leipzig a logiquement donné la leçon à Tottenham ce mercredi soir (0-1).

Leipzig donne la leçon à Tottenham

Ils ont mis la gomme

Ils ont surfé sur la vague

Même après un copieux repas, il y a toujours de la place pour un bon fromage.Les paroles : marquer et être décisif dans les grands rendez-vous en C1. Les actes : un penalty transformé et un subtil "effacement" que Schick aurait dû bonifier. Pas un mytho, Timo.Robuste comme un bœuf, piquant comme un paprika, onctueux comme une bonne soupe. Un délicieux mélange de saveurs, à déguster sans modération. Péter Goulasch.Un sentiment d'invincibilité sur chaque tentative adverse : une journée normale dans la vie d'Hugo Lloris, malgré tout battu sur un penalty de Werner. Reste plus qu'à espérer que Presnel Kimpembe ne bouge pas une oreille dans sa surface à l'Euro.La dégaine de Radja Nainggolan, les merveilles de Marcelo balle au pied. Angelinho.On a plus l'habitude de voir l'Autrichien faire des merveilles sur un côté de l'attaque. Alors quand Marcel a appris qu'il serait capitaine et placé au cœur du milieu, il s'est contenté d'imiter les spécialistes du genre : des fautes à la pelle et des jaillissements précieux, un carton jaune précoce jamais suivi par un deuxième... Il paraît que le PSG a toujours besoin d'un milieu ?