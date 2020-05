Les notes de Top Chef, épisode 14

On ne verra peut-être jamais les quarts de finale de la Ligue des champions, mais voilà déjà les quarts de finale de Top Chef. Adrien le maestro, David l'étoilé, Malou le minot et Martin le PNJ : alors, qui va s'effondrer tel le PSG à la porte de la demi-finale ? Bilan du match aller.

Gordon Ramsay, le mytho de Glasgow





Qui s'attendait à retrouver le petit Belge jovial à ce niveau de la compétition ? On est déjà dans le sprint final, et Malou ne s'est encore jamais planté. Pas un seul faux pas. Malou, c'est l'Ajax 2018-19. Et ce triomphe dans l'épreuve de Yannick Alléno, c'est sa victoire 1-4 au Santiago Bernabéu. Attention quand même à ne pas se prendre un triplé de Lucas Moura la semaine prochaine...





Des quarts de finale ? Quels quarts de finale ? Adrien s'en fout pas mal de vos conneries de concours, là, lui tout ce qu'il veut, c'est bouffer des sandwichs merguez "". Pas la peine de se demander pourquoi la France entière est derrière le maestro du FC Violet dans la course au titre... Au final on laisserait bien tout ce petit monde déguster des oursins et s'extasier sur des sauces pour aller partager une saucisse avec Adrien après un match, non ?Il est sympa, il est souriant, il est soyeux, il est irréprochable sur le plan technique, il fait des roses magnifiques avec ses betteraves... David, c'est Beckham : il en devient un peu énervant à être tout le temps parfait, et à vouloir trop en faire. Il était sur une prestation exceptionnelle, et puis son huile mentholée est partie comme un péno dans les tribunes. On ne va pas se mentir : ça fait du bien de le voir tomber un peu de son piédestal.C'est tout de même terrible : Martin a