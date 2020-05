Les notes de Top Chef, épisode 13

On entre dans la dernière ligne droite de la onzième saison de Top Chef. Il ne reste plus que la crème de la crème des candidats, auxquels on a demandé de relever un défi particulièrement ardu : préparer un pithiviers en étant à moitié aveuglé par des torrents de larmes. Oui, aujourd'hui, c'était la rencontre avec les proches.

Alors, qu'a imaginé le génie mal peigné du concours quand on lui a demandé de faire un pithiviers ? "" Ah bon. Et ces fruits de mer, Adrien, on en fait quoi ? "" Euh... Okéééé. La seule question qui mérite désormais d'être posée est la suivante : qui a envie d'aller se faire torpiller par Adrien en finale ?Un peu frustré de ne pas avoir pu faire visiter sa galerie d'art culinaire la semaine dernière, David s'est rattrapé en réalisant une œuvre d'art en forme de pithiviers. Un plat aussi sublime que la coupe de cheveux de ses gamins est un désastre. Eh, David, les franges et les tours d'oreille, ça se taille pas à la mandoline, hein !Mais quel forceur, ce Diego ! Semaine après semaine, il s'évertue à foutre des trucs mexicains ou sud-américains dans tous ses plats en se disant qu'une épice qui arrache la gueule, ça masque les erreurs d'assaisonnement. Qui sera vraiment surpris de l'écouter expliquer qu'il est passé à deux doigts d'une carrière de footballeur pro, envolée à cause d'une grosse blessure ? Vous aussi, vous l'entendez d'ici raconter cette histoire à ses collègues cuisiniers au moins une fois par semaine ? S'il était aussi doué en passements de jambes qu'en chipirons farcis, fallait pas se faire trop d'illusions non plus. Allez, ça lui fera une histoire de rêve brisé supplémentaire pour saouler ses collègues !Le puceau du Pithiviers a vécu