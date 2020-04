Les notes de Top Chef, épisode 12

Le football a la Coupe du monde. L'athlétisme a les Jeux Olympiques. La musique a l'Eurovision. La course à la vachette a Intervilles. Et la cuisine française, elle, a la Guerre des Restos. Alors, qui a été capable d'ouvrir en 48 heures chrono un restaurant gastronomique ? Qui a essayé de transformer son resto en jungle ? Qui a réalisé la pire cuisson de l'histoire de la cuisine ? Voici le verdict. Et il est salé.





Le maître à jouer du Violet FC joue chaque match comme s'il s'agissait d'un jubilé, avec sourire et décontraction. "Tu veux qu'on fasse des frites, gamin ? Bah alors va pour les frites." Et c'est pas quelques pommes soufflées qui vont l'affoler. 15-0 pour son resto. Voilà le boulot du maestro.





L'intello étoilé du concours a voulu se prendre pour Banksy et décorer son resto avec des graffitis. Il n'a plus qu'à embarquer ses bombes et ses Posca pour aller taguer les vitres du RER, D-A-V-I-D "".Bon, Diego, on part sur quoi pour notre resto gastro ? "" "" "" "" Vous vous rendez compte qu'il y a sans doute quelqu'un, aujourd'hui en France, qui est confiné avec Diego ? Le bon côté, c'est que tu dois bien bouffer. Le mauvais côté, c'est que tu es confiné avec Diego.Mallory, il a parfaitement compris le jeu des restos : dans une équipe, chacun son rôle, Adrien fait tout et lui se charge de répéter qu'il est belge. L'inverse les aurait peut-être fait perdre.Avril 2020 : une comète s'est écrasée et a détruit la Gastronomie Lire la suite de l'article sur SoFoot.com