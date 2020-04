Les notes de Top Chef, épisode 11

Une soirée spéciale chocolat. Est-ce bien raisonnable, après cinq semaines de confinement à se blinder le bide de pâtisseries maison et dix jours à se goinfrer de lapins de Pâques ? Peu importe, à vrai dire : on a vu Adrien faire de la magie, un cuisinier entreprendre de brûlantes préliminaires avec une tablette de chocolat et Philippe Etchebest terroriser les cuistots de sa brigade. Que demander de mieux ?

On commençait à croire qu'on s'était trompé. Que Mory n'était peut-être, finalement, qu'un Marvin Martin en puissance. Que son saumon-chocolat était bien sympa, hein, mais pas vraiment décisif. Qu'on ne va pas cinq fois en Dernière Chance par hasard. Et puis Mory envoie son habituel plat du pied sécurité pour franchir l'obstacle. Mouais. Pas sûr que ça prouve grand-chose. Comme chaque semaine, ondoit attendre la Dernière Chance et on voit le vrai Mory tard alors qu'on préfère le Mory tôt.Tu te souviens de ces gens, à l'école, qui te disaient en sortant d'un contrôle "" et qui repartaient tout sourire avec un 18 sur 20 ? Martin est de ceux-là. Après avoir expliqué qu'il n'était pas trop cacao et qu'il n'avait pas beaucoup d'inspiration, le Martin envoie un plat complexe et technique, composé de gambas et d'une sauce mole en fusion qui a ravagé le tube digestif de Philippe Etchebest. Et histoire d'être sûr de ne pas avoir à goûter de nouveau un truc aussi abrasif en Dernière Chance, le chef Etchebest a préservé Martin. Le coup parfait.On va pas se mentir : quand on a découvert le thème de la première épreuve, on s'est dit que c'était le moment ou jamais pour Adrien de nous révéler enfin la recette de ce space cake qui l'a fait décoller pour de bon il y a de cela quelques années. Du coup, on a été presque été déçu de voir Adrien envoyer une frappe pleine lucarne avec son aubergine/saté/jus de tête/chocolat, "" pour reprendre ses mots. Cet homme est aussi génial que pas coiffé.