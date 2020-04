Les notes de Top Chef

Des candidats éliminés qui espèrent réintégrer le concours, la mythique épreuve de la Boîte Noire, des chefs qui se chamaillent et qui mangent avec les doigts, et des favoris qui se retrouvent en dernière chance : malgré un montage un brin frustrant, l'édition hebdomadaire de Top Chef s'est avérée pleine de rebondissements.



Le grand favori - et seul étoilé - du concours continue d'enchaîner les épreuves sans trembler, sans perdre une goutte de sueur ni sa bonne humeur. Il faudra beaucoup plus qu'un tourteau et de la betterave pour le sortir de là. Comme quoi les Reds restent indétrônables, même pendant le confinement...



Allez, barrez-vous les tâcherons, Adrien a décidé de se retrousser les manches et de retrouver son meilleur niveau. Le résultat : un coup de cœur grâce à une putain de salade verte.Il déborde de confiance en lui, il envoie des clins d'œil à la caméra, il se surnomme "", il crie "" quand il réussit une sauce... Diego, il est presque aussi bon cuisinier qu'il est insupportable. Et pourtant, il est vachement bon cuisinier." Le Petit Poucet de la coupe a donc décidé d'envoyer une flaque de salade au fond d'une assiette pour sauver sa tête dans le concours en espérant "". Le petit comptable s'arrête ici, mais s'est sans doute découvert une nouvelle vocation en cours de route. N'est-ce pas là l'essentiel ?Excité comme un épagneul de participer à l'épreuve de la Boîte Noire et de rencontrer Pierre Gagnaire, il a plus sautillé sur place que cuisiné.