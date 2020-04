Les notes de Top Chef

Tous les amateurs de ballon rond le savent : les plus grandes rencontres se jouent le mardi ou le mercredi. Ce nouvel épisode de Top Chef s'est encore avéré être un match de toute beauté - même si c'est un peu frustrant de devoir attendre une semaine pour mater la prolongation. Alors : qui a brillé aujourd'hui ? Qui peut rendre muet le génial duo offensif Mory / Adrien de la team FC Violet ? Hélène Darroze est-elle enfin parvenue à prononcer une seule phrase à peu près convaincante en voix-off ?

Le génial chef d'orchestre du FC Violet a cette fois été piégé par ce fameux flegme à la Riquelme que lui reprochent ses détracteurs. Vous imaginez quel gâchis ce serait de le voir sortir du concours à cause d'une foutue raviole à la ricotta ?Le seul chef du concours affichant déjà une étoile sur son tablier a-t-il un peu trop pris la confiance ou est-il plus que jamais à son aise dans son costume de favori ? En tout cas, cette semaine, David a soufflé le chaud et le froid. Passé au travers de sa première période, il a envoyé une banderille directement dans les nuages, flinguant un pigeon Rossini au passage. Mais il a su réagir de façon impériale lors de l'affiche au sommet qui l'opposait à Adrien, ricotta dans la lucarne gauche, et épinards dans le petit filet droit. Le maestro continue son petit bonhomme de chemin.Son récent transfert surprise du leader FC Bleu au sein de l'AS Jaune, qui luttait pour son maintien, ne l'a pas déstabilisé une seule seconde. Dès sa première accélération, il a séché Adrien et Mory, réalisant le parfait "hold-up", pour reprendre l'expression de ce dernier, et fait danser la salsa à Jacques Maximin, décrochant sa qualification pour le prochain tour haut la main. De la maîtrise technique, de belles inspirations latines et pas mal d'orgueil : Diego porte bien son prénom.Son passage du centre de formation Etchebest jusqu'en équipe première ne masque pas ses lacunes, et notamment lorsqu'il Lire la suite de l'article sur SoFoot.com