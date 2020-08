Les notes de Séville-Manchester United

Le gardien du FC Séville, Yassine Bounou, a réalisé une masterclass. Au point de dégoûter les attaquants mancuniens dont Anthony Martial, qui a vendangé trop d'occasions. Au milieu du terrain, Banega a été bien plus soyeux et utile que Pogba tandis que les deux défenses n'ont pas forcément convaincu.

Ils ont été à la hauteur de leur statut

Ils ont alterné le bon et le moins bon

Avec son regard hagard et ses mouvements lents, il semble que Bounou a deux de tension. Mais il ne faut jamais se fier aux apparences : un match stratosphérique, pour celui dont le flocage maillot indique Bono. Il a naturellement transformé la soirée des Mancuniens enLe transfuge de Manchester City a réalisé un gros match, dans son couloir. Son centre assez étrange pour De Jong lui permet de sauver son équipe, comme son prénom le laissait présager.S'il a multiplié les douceurs techniques, le Sévillan a surtout inscrit un but de raccroc, bien présent au second poteau pour balancer le cuir au fond. Remplacé par(75), venu dire bonjour.Si Stéphane Guy avait été là, on aurait eu droit à au moins un "Génie anglais". On s'est contenté de Greenwood et pourtant, le jeune anglais a réalisé un match impressionnant. Sancho ? Pour quoi faire ? Remplacé par(90), arrivé trop tard.Lors de la Coupe du Monde 2014, Omar da Fonseca avait dit de lui qu'il avait trop tendance à lire le journal en jouant. Ce dimanche, il a oublié le papier mais est resté dans un fauteuil : bien que parfois dilettante, son aisance technique a été précieuse. 100% hipster.On nous avait vendu son association avec Diego Carlos comme l'une des meilleurs d'Europe. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com