So Foot • 21/08/2020 à 23:15

Les notes de Séville face à l'Inter

Un Navas en mission, un Banega en tenue de gala, un De Jong affuté, un Diego Carlos diésel mais néanmoins royal... ce Séville FC, qui remporte ce soir sa sixième C3 face à l'Inter (3-2), n'est décidément pas une équipe comme les autres.

Séville Fútbol Club

Séville retourne l'Inter et avale la C3 !

Le prénom est presque le même, le patronyme aussi. Mais pas sûr que Yacine Bammou aurait remporté ce duel face à Lukaku juste après l'heure de jeu.Une galette, un Lautaro Martínez recadré durant le premier acte, une activité terrible et, en bref, une église remise au milieu du village pour le capitane, dans un match où l'odeur du sang s'est fait sentir. Rhésus Navas.La première période ? Quelle première période ? Comme en quart et comme en demi-finale, le colosse de Barra Bonita a mis ses adversaires en confiance pour mieux retourner la tendance ensuite, en enfilant cette fois carrément le costume du héros avec une dinguerie de retourné venue d'ailleurs. Même voir Tony Chapron dans une pub Uber Eats ne déstabilisera pas l'ancien canari. Remplacé par, dont on n'a pas trop pu goûter la saveur.Comme son compère était en congé jusqu'au dernier quart d'heure, le Kound' a fait un match pour deux. C'est cadeau.