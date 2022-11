Les notes de Sénégal-Pays-Bas

Si les Pays-Bas ont soufflé le Sénégal (0-2) pour réussir leur entrée en lice dans cette Coupe du monde, ils le doivent à leurs buteurs Cody Gakpo et Davy Klaassen, mais aussi au pyromane Frenkie de Jong et à leur gardien puceau Andries Noppert, tandis que Cheikhou Kouyaté et Nampalys Mendy ont brillé côté sénégalais.

Gakpo et les Pays-Bas décapsulent le Sénégal

Ils ont tourné à plein régime

Il a passé son temps à vouloir faire plaisir à ses amis, mais c'est quand même lui qui rayonne le plus fort à la fin. Un cadeau, ce Cody. Remplacé à la 94minute par, pour clore la journée.Quand Dieu a créé les quatre éléments, il a façonné l'eau, l'air, la terre et Frenkie de Jong. Tantôt pompier au coeur du brasero pour éteindre l'incendie, tantôt Icare jouant avec le feu, le pyromane néerlandais veut juste que ça chauffe de partout, mais il a finalement réussi à diriger les flammes dans le bon sens.Une sacrée rentrée des Klaassen !Comment s'en sortir quand on est débordé par les tâches ? Avec une bonne, tiens. Mais attention à ne pas tout faire en même temps, sous peine de finir lessivé. Sorti sur civière et remplacé à la 74minute par, qui a failli régler tous les problèmes en un éclair.Il lutte contre les inflammations adverses, fait baisser la fièvre du match et fluidifie la circulation. Antadys Mendy.0 sélection, 32 matchs d'Eredivisie, 0 de Coupe d'Europe... mais titulaire pour débuter une Coupe du monde. Le premier puceau qui entre dans un club d'échangisme ultra-select et qui en ressort en ayant donné des leçons de kamasutra aux autres.Il remonte le courant en slalomant entre les rochers, en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com