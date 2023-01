Les notes de Rennes-PSG

Portés par un grand Hamari Traoré, buteur, et un grand Steve Mandanda pas encore vraiment à la retraite, les Rouge et Noir ont surpasse de pâles parisiens au Roazhon Park.

Ils ont régalé en galettes-saucisses

Vidéo

Une nouvelle masterclass face au PSG après être parti en retraite à 37 ans, juste pour faire rager Elisabeth Borne. L'ennemi public du 7arrondissement de Paris.Le chef de file rennais a montré les muscles puis la voie aux siens en marquant le seul but du match. Captain Biceps, le vrai.On peut avoir le blaze d'un parfum de glace Ben & Jerry's et rentrer un petit pont fou sur Vitinha. Lesley parler, comme dirait Keen'V.Doué, Désiré l'est. Désiré, Doué l'est aussi. Punchline à réécouter sur le prochain album de Nekfeu., toujours moins célèbre que "le Comte" de George Lucas.Désormais pour accéder au site "psg.fr", le message d'avertissement à l'attention du jeune public sera, le fameux capitaine Flav'.