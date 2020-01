Les notes de Rennes-Marseille

S'il n'a finalement pas débouché sur le 0-0 auquel il semblait promis, ce Morelico n'était, comme son nom l'indique, pas vraiment un match pour les attaquants. Ce dont ont profité Mandanda, ?aleta-Car ou Kamara pour briller côté Marseillais, et Camavinga et Léa-Siliki pour s'illustrer dans le camp Rennais. Pour Benedetto et Niang, il est en revanche temps d'enfin passer en 2020.

Ils ont eu la fève

Ils ont pris de bonnes résolutions

Rudi Garcia voyait en lui un futur grand six ? Bon, ben Rudi Garcia avait raison. Sa sentinelle trouvée, restait désormais à savoir ce que l'OM pouvait faire de Kevin Strootman. La réponse est venue d'André Villas-Boas : unVenu pour superviser son nouveau poulain chez les Espoirs, Sylvain Ripoll est sans doute reparti en lui souhaitant bonne route. Parce qu'à ce rythme, le gamin va devoir demander à ses parents de lui signer une autorisation de sortie de territoire pour le mois de juin.Il aurait pu ruiner six mois d'efforts et de sacrifices à coups de foie gras et de dinde durant les fêtes. Non seulement il est rentré de vacances aussi affûté que cet été, mais il en est revenu aussi décisif qu'en 2019. Va falloir que ses défenseurs pensent à se mouiller la nuque avant de retrouver Pelé dans les buts en coupe de France.On l'a vu à gauche, on l'a vu à droite, on l'a vu dans l'axe. Et on risque de le voir alimenter la rubrique mercato durant tout le mois de janvier. Le type est la plus grosse valeur marchande actuelle de l'effectif marseillais ? Certainement pas un hasard.Après avoir rincé quatre supporters rennais au fast-food en octobre, et distribué pour 3200 balles de cadeaux aux gamins Lire la suite de l'article sur SoFoot.com