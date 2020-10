So Foot • 20/10/2020 à 23:10

Les notes de Rennes contre Krasnodar

Ils se sont fait endormir par des Russes privés de leur RC7, se sont fait égaliser sur le coup d'envoi après un penalty transformé ric-rac, et ont manqué d'un rien leurs trois premiers points en Ligue des champions. Mais quoi qu'il arrive, ces gars resteront des héros pour tout un peuple qui découvre le caviar.

Stade rennais

Rennes frustré par Krasnodar

Pour sa première sortie sous le maillot rennais, l'ancien dijonnais a eu besoin de prendre ses marques. Dommage que ça tombe sur un match de Ligue des champions, mais ses parades ont rattrapé des boulettes qui auraient pu coûter bien plus cher.Ça manque de fraîcheur, c'est plat et il faut attendre quelques heures avant que ça monte.Comme le prix au kilo du rôti de porc au Auchan de Hérouville Saint-Clair, où il signait des autographes il y a encore trois ans. Quelle promotion !Naf-naf a fait une maison en paille. Nif-nif, un maison en bois. Nouf-nouf, une maison en brique. Mais comment la fable a pu passer sous silence Naif-Naif, clairement le plus solide face aux Taureaux de Krasnodar ?