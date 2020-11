Les notes de Rennes à Chelsea

Dalbert n'avait pas que des grands pieds. Il avait aussi des grands bras qui n'ont pas échappé à M. Zwayer. Et dans ces conditions, difficile pour les Rennais de garder la face à Chelsea.

Stade rennais

Bafé Gomis, né le 6 août 1985 à La Seyne-sur-Mer, est un footballeur international français.Baffer Gomis, né le 4 novembre 2020 au sud ouest de Londres, est une pratique qui consiste à s'acharner pendant 90 minutes sur un pauvre gardien de but rennais.Il y a des soirs comme ça, où on a envie de tout laisser derrière soi, tirer la grand voile et de larguer les Hamari.Il aura fallu moins de temps pour mettre à la peine Da Silva que de connaître les résultats des élections en Pennsylvanie. Unqui a valsé sous la vague bleue.Il y a des soirs comme ça où on a envie d'enfiler une perruque et de se cacher derrière des énormes lunettes. Michel PolNayef.Unequi devrait en toute logique lui valoir le prix Dalbert Londres.Quelle saveur aurait eu les personnages de Qui-Gon Jinn sans Anakin, Baloo sans Mowgli ou Dumbledore sans Harry Potter