Les notes de Real Madrid-Inter

Mauvais élèves inattendus de ce groupe B, le Real Madrid et l'Internazionale nous ont offert un superbe match de football qui a accouché, assez logiquement, d'une victoire spectaculaire des Merengue (3-2). Côté valeurs sûres, Ramos a marqué de la tête, Benzema a été brillant, Lautaro Martínez a été décisif et Arturo Vidal a mis des taquets. Côté déceptions, Hazard a été transparent, Hakimi dépassé et Lucas Vázquez un peu perdu.

Ils ont été à la hauteur de l'affiche

Le Real enfonce l'Inter

Sa tête décroisée sur corner est l'équivalent de ce qu'était le crochet-frappe enroulée de Robben. Captain Sergio compte désormais 100 buts avec le Real, et c'est juste énorme. Statistiques toujours, il compte 14 buts en C1, soit 7 de plus qu'Eden Hazard.Lorsqu'il raccrochera les crampons, Karim Benzema fera sans doute un formidable entraîneur. Mais vu la forme qu'il tient encore, à 32 ans, ce n'est a priori pas pour tout de suite. Aurait pu s'offrir un doublé en fin de match, mais on ne lui en tiendra pas rigueur.Revoir ce joueur en pleine possession de ses moyens est l'un des rares plaisirs de 2020. Toujours juste dans l'organisation du jeu et impeccable techniquement.Un peu maladroit dans la finition (7, 22), mais beaucoup trop chaud sur tout le reste. Au moins, quand Kroos quittera le Real, on ne sera pas dépaysé.Si vous cherchiez Achraf Hakimi ce soir, il était délicatement rangé dans la poche arrière gauche de Ferland. Juste entre le larfeuille et les clés.Bien seul devant, mais il a su profiter de la moindre opportunité. Finalement, ça fait un Lire la suite de l'article sur SoFoot.com