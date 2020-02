Les notes de Real-City

Malgré une défense fébrile, qui a souffert sous les coups de butoir d'un Vinícius remuant, les Citizens ont fini par trouver la faille, emmenés par un Kevin de Bruyne au sommet de son art. Varane a réalisé un match solide, tandis que la vieille garde des deux camps prenait un gros coup de vieux. Enfin, dans le duel des Mendy formés au Havre, Ferland a pris le dessus sur Benjamin.

Ils ont sorti le match de la torpeur

En direct : Real Madrid - Manchester City (0 - 0)

Ils ont fait dire "C'est bieng" à Zinédine Zidane

On peut nous dire ce qu'on veut, qu'il ne sait pas défendre, qu'il est belge, qu'il est méchant, qu'il n'est pas beau, qu'il est un peu gros, mais la vérité, du moins la seule chose qui compte vraiment, c'est que Kevin De Bruyne est un génie.Jesus a peut-être enfin montré pourquoi il était digne de la confiance de Pep Guardiola. Véritable poison, le Brésilien a renversé Ramos pour égaliser et a provoqué la chute du capitaine madrilène. Sergio qui ?Le destin de Vinícius ressemble à un épisode de Bip Bip et Coyote. Longtemps plein de bonnes idées mais maladroit dans la finition, le Coyote du Real a semblé enfin parvenir à ses fins en donnant l'avantage au Real. Mais à la fin, c'est encore une fois raté. Remplacé par, venu se rappeler au bon souvenir de l'Angleterre.Longtemps dans l'ombre du méchant Ramos, le gentil Varane s'est peut-être imposé comme la fondation la plus solide de la Maison Blanche. Foutez-le à la frontière, ce type est peut-être le seul capable d'arrêter le coronavirus.