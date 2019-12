Les notes de PSG-Nantes

Associés dès le coup d'envoi pour la première fois de la saison, Kylian Mbappé et Neymar ont pas mal tenté et un peu pataugé. Mais ils ont assuré, à la veille de la grande journée de grève nationale, un quinzième succès au Paris Saint-Germain emmené notamment par un Diallo serein et un Di María toujours au poil. Longtemps porté par Alban Lafont et Nicolas Pallois avant que le duo ne parte en vrille et offre un penalty sordide au PSG, Nantes a quant à lui manqué d'idées pour espérer tenir le nul plus d'une mi-temps.

Ils étaient en tête de cortège

Ils ont marqué des points pour leur retraite

Un maillot jaune et vert sur les épaules, un short retroussé façon beach-soccer, des arabesques dans son propre camp, des montées rageuses... Arrêtez un peu avec Neymar, Marquinhos et Thiago Silva : le meilleur Brésilien ce soir venait d'Elbeuf, dans le 7-6. L'ami Nico a même poussé le vice jusqu'à taper une Brésilienne sur la pelouse avec Alban Lafont, en fin de match. Qu'on lui file son passeport, et vite.On attendait beaucoup de Neymar. On attendait beaucoup de Mbappé. On attendait beaucoup de l'association Neymar-Mbappé. Oui, les deux compères ont planté. Mais on a surtout vufiler le tournis à l'arrière-garde nantaise, se montrer décisif pour le sixième match consécutif (quatre pions, quatre passes dé) et rappeler à quiconque l'aurait oublié que le véritable patron offensif du PSG cette saison, c'est lui.Christian Gourcuff le verrait bien en équipe du Brésil ? À ce rythme, ça pourrait bien finir par arriver. Après tout, Jemerson a bien deux capes avec la. Et si ça peut éviter à Neymar de se prendre des boîtes à quarante mètres du but le long de la ligne de touche, c'est tout bénéf' pour la nation.Une première mi-temps à oublier, mais une Madjer déjà nominée dans la catégorie "plus