Les notes de PSG-Monaco

Les acteurs Neymar et Wissam Ben Yedder ont été les stars d'un film rythmé au Parc des Princes, dans lequel les seconds rôles Gelson Martins et Aleksandr Golovin se sont aussi distingués. En revanche, certains joueurs auraient plutôt eu leur place dans un bon vieux navet.

Ils méritent un Oscar

Paris bute sur le Rocher

Ils méritent un César

Il ne laisse même pas l'occasion à ses détracteurs de se moquer de ses cheveux peroxydés façon blonde platine. Quand le numéro 10 parisien évolue à un tel niveau, même les plus romantiques oublient ses petits caprices pour savourer son talent., mais jusqu'à quand ?Le petit bonhomme n'est pas du genre à se faire remarquer en soirée, mais c'est bien lui le vrai capitaine du bolide monégasque depuis le début de saison. Toujours juste, toujours sobre, toujours aussi efficace, il n'a aussi pas hésité à se sacrifier pour ouvrir le chemin du but à Baldé.Remplacé par(86), qui a eu l'honneur de toucher la main de l'artiste.Il a rappelé à tous ceux qui étaient tombés amoureux de lui à la Coupe du monde pourquoi ils avaient succombé à son charme. Vadim Vasilyev rêvait de ramener Angel Di María à Monaco ? Il s'est finalement consolé avec le pied droit le plus soyeux du championnat de France.Beaucoup plus à l'aise à son vrai poste qu'en piston, il en avait sous la semelle pour mettre des coups de pieds aux fesses des Parisiens.. Remplacé par Ruben Aguilar (82), venu fermer la boutique.