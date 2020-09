Les notes de PSG-Metz

Entre des Parisiens boîteux et des Messins branlants, ce match en retard de Ligue 1 a ressemblé à un combat d'infirme. Et c'était pas toujours beau à voir.

Ils seront essentiels dans la lutte pour le maintien

Au début, ça sent bon, c'est lisse, même un peu rafraîchissant. Puis en fin de journée, ça commence à sécher, gratter voire craquer. Mais au bout du compte, la propreté de son centre a peut-être sauvé la mise à plus d'un.Le Zizou de Moselle n'aura jamais eu autant de public à qui réciter son. Dommage qu'il ne puisse pas enchaîner sur plus de 30 mètres.Dans son maillot vert pomme, le gardien grenat n'a pas retenu ses coups depour couper les pastèques et autres bananes que les Parisiens envoyaient autour de sa cage, avant de craquer sur une coco pourrie de Draxler. Il méritait d'aller au bout de sa partie de, Oukidja.Entré juste avant l'expulsion de Diallo (62), mais n'a eu aucun mal à apporter le surnombre. Comment ça il a dû laisser ses coéquipiers à 9 sur blessure ? À qui Ber' gagne.Des gros enchaînements tambour battant, quelques mélodies réconfortantes pour les fans parisiens en détresse : file Colin !