Les notes de PSG-Bordeaux

Une attaque brillante, une défense pas rassurante : le PSG n'a toujours pas retrouvé sa sérénité défensive. Pourtant, il a gagné en marquant cinq buts face à des Bordelais plein de bonnes intentions, mais cruellement en manque de moyens.

Il mérite sa propre catégorie

Ils ont brillé

Ils ont fait leur match

Une tête, dans la surface, pour couper un centre parfait de Di María au premier et rentrer un peu plus dans l'histoire. Edinson pouvait-il marquer un but plus "" pour son 200sous la liquette parisienne ? Il a même raté deux énormes occasions pour rappeler que, malgré tout, il n'oublie pas qui il est. Remplacé par, dans le rôle du boudeur, grâce aux caméras de Canal+.Son pied gauche, c'est tout droit tombé du ciel.Décidément, le terrain lui a vraiment manqué. Le Brésilien a avalé les kilomètres sans les compter, s'est rendu disponible, a combiné avec beaucoup de justesse. Son rouge en fin de match fait tâche, mais tout le reste était délicieux. Il s'est même offert quelques jolis replis défensifs, le gourmand. Neymarathon.Défensivement, ça ne pue toujours pas la sérénité absolue. Mais ça claque un gros doublé avec le brassard autour du bras. Alors ça prend un joli 7/10.Sans doute le meilleur bordelais ce soir. Une énorme activité côté gauche en première, puis droit en seconde. Une belle autorité dans les duels et des montées précieuses.Quand il ne fait pas n'importe quoi, on jurerait que c'est un défenseur très correct.