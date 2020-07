Les notes de PSG-ASSE

Alors que Loïc Perrin a mis un affreux terme à sa carrière, expulsé à la demi-heure de jeu après une très maladroite intervention sur Mbappé, Jessy Moulin, étincelant, a donné un nouveau départ à la sienne. Côté parisien, Bakker a brillé dans le rôle du jeune défenseur hollandais qu'on n'attendait plus. Tout l'inverse d'Idrissa Gueye, passé à côté de son match.

Ils ont réchauffé le Stade de France

PSG-ASSE

On doutait de la capacité de Jessy Moulin à assumer la succession de Stéphane Ruffier. Finalement, on n'a presque pas vu la différence, et pas seulement à cause de son allure. Solide et efficace, le portier stéphanois a dégoûté les Parisiens, au point de s'attirer les sifflets du Stade de France. Enfin de ce qu'il en reste.On attendait le briscard Perrin, on aura eu le néophyte Fofana. Ce n'est pas le charisme et la barbe bien taillée du premier qui ont sauvé Sainté, mais la vitesse d'exécution et le sens du placement du second. Déjà le nouveau boss.Quand on l'a vu se faire charcuter par Macon en tout début de rencontre, on s'est dit que le maestro brésilien allait passer un sale match. Victime de lui-même. Finalement, Neymar a fait de l'anti-Neymar : brouillon techniquement mais exemplaire dans l'état d'esprit.Hollandais, formé à l'Ajax, blond, jeune et solide. Non, on ne parle pas de Matthijs de Ligt mais de Mitchell Bakker. La seule différence se lit dans les cheveux : l'un a une coupe de jeune premier, l'autre ne se pose pas ce genre de questions. Un crâne de GI pour un soldat sur le terrain.Le mot clé figure dans son prénom : rien d'étonnant, donc, à ce que le verrou soit difficile à ouvrir. Simple, efficace et sans fioritures, le gardien costaricien est tout ce dont le PSG avait besoin. All you need is Keylor.