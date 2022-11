Les notes de Portugal-Uruguay

Le Portugal a franchi sans trembler l'obstacle uruguayen, grâce notamment à son funambuliste Bruno Fernandes, auteur d'un doublé.

Ils ont bu du maté

CR7 a voulu lui voler un but, alors il lui a volé un penalty. Et la vedette.Conseil à Patrice Douret, directeur des Restos du Cœur : pour les dons, oubliez Manu, demandez Bernardo. D'autant que la plupart du temps, c'est de caviar dont on parle.Que les glorieux aînés viellissants de la Celeste se rassurent, ils ont trouvé leur héritier. Liliane Bentancur.On sait tous qu'il est là, on sait tous où il va, mais personne n'arrive à l'attraper : la pâte coincée au fond de l'évier.L'homme idéal pour aiguiller les futurs RER métropolitains du président Macron. À condition de lui trouver un nouveau chouchou.pas sur les bons rails.Auteur du geste le plus technique de la soirée avec son drapeau LGBT, son t-shirt contre la guerre en Ukraine et en soutien des femmes iraniennes. On pense à lui, depuis sa cellule qatarie.

