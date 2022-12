information fournie par So Foot • 06/12/2022 à 22:15

Les notes de Portugal-Suisse

Trop forts pour les Suisses, les Portugais ont vu l'explosion de Gonçalo Ramos, auteur d'un triplé. Félix, Silva, Guerreiro ont été excellents, tandis que la défense hélevète a été médiocre.

Lusail & fines herbes

LOSEail Stadium

Jusqu'à ce soir, le GR26 reliait Villennes-sur-Seine à Villers-sur-Mer. Désormais, il relie CR7 au banc de touche., à l'heure.Il a eu du mal à s'adapter à la société lorsqu'il a été libéré de la prison. Maintenant, il embrasse parfaitement sa nouvelle vie : footballeur., voir ci-dessous.Premier joueur à rentrer aux vestiaires plus vite que son ombre dans cinq Coupes du monde différentes !De toute façon, à chaque fois qu'il joue avec un maillot à diagonale, c'est un régal., petit loup.Ce nouveau but en huitièmes de finale est une juste récompense pour sa longévité, lui qui a commencé sa carrière au côté d'Eusébio.Une belle grosse patate. Pas étonnant : la saison de la Raclette Guerreiro est déjà ouverte depuis un moment.Il a beaucoup plus tremblé au moment d'annoncer à Ronaldo qu'il serait sur le banc, que lors du coup d'envoi.Un grand sourire au moment d'enrouler son ballon. Pas sûr que les Marocains souriront quand ils le verront entrer en jeu.En même temps, vous avez vu la Schäravane qu'il se traîne ?