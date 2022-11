Les notes de Pologne-Argentine

Malgré un énorme Wojciech Szczęsny, qui a sorti un penalty de Léo Messi, l'Argentine a réussi à battre une faible sélection de la Pologne grâce à un secteur offensif remuant et créatif. Mention spéciale à Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul et Julián Álvarez.

Ils avaient envie de briller

Ils avaient besoin de souffler

Capable de marquer, de se projeter, voire même de rentrer dans le lard des Polonais. L'Argentine a trouvé son nouveau demi d'ouverture, et il n'est ni Anglais, ni Néo-Zélandais.48 ans après Jan Tomaszewski, il est devenu le 2gardien polonais à stopper deux penaltys dans la même Coupe du monde. Accessoirement, c'est le 26sur 86 qu'il sauve. Bon courage aux Bleus si la Pologne les emmène jusqu'aux tirs au but., dit un nouvel adage en Argentine. Et si Scaloni le laissait tirer les penaltys ?D'abord bougé par ce bourrin de Glik, le jeune attaquant de City s'est donc faufilé sur les côtés pour mieux sortir de son trou au moment où on ne l'attendait plus. Speedy Álvarez. Remplacé par, venu se contenter des miettes.Un Leandro Paredes dans chaque orteil. Raison de plus pour faire attention aux ongles incarnés.Quel kiff de voir un latéral droit argentin de qualité, même Pablo Zabaleta doit en pleurer.Excellent quand il était entouré d'un conglomérat d'adversaires avec la bave aux lèvres, mais étonnement distrait quand on lui a offert un penalty, et la possibilité de n'avoir qu'un seul Polonais face à lui, et à seulement 11 mètres. Rendez-vous contre l'Australie.