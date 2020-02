So Foot • 09/02/2020 à 23:30

Les notes de Paris face à Lyon

Fébriles pendant deux quarts d'heure, sereins le reste du temps : les Parisiens ont offert un semblant de suspense, mais se sont offerts un happy end de film américain.

Le PSG souffle sur Lyon

Les notes de l'OL

Même s'il lui arrive de faiblir, le Costaricain reste une valeur-étalon. Navas, Keylor en barre.De Layvinner à Kurzawater. Bipolaire.90 minutes de bugs pour le webmaster du soir. Kimpembeta, version test.Quand Aouar a voulu éteindre le Parc en début de match, l'Allemand lui a sorti un gros "" en pleine surface. Thilo KehRRRrrr, propre jusqu'au bout.Thomas a commencé fébrile et on a cru que Terrier rentrerait par son côté comme dans un moulin. Mais Meunier s'est repris pour ne pas se faire rouler dans la farine. Mieux, il a été trop vite pour Marcelo. Et n'a pas pris le vent sur les buts lyonnais.Il glisse une patte pour gratter une balle, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com