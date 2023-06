information fournie par So Foot • 05/06/2023 à 11:42

Les notes de Nouvelle École saison 2

Niska, Shay et SCH ont jugé les nouveaux talents du rap sur Netflix, avant que So Foot ne passe aux notes. Attention, spoilers !

* BFMTV a annoncé le 3 juin que Yuz Boy était visé par une plainte pour viol, déposée en août 2022. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. « Je suis innocent et je n’ai rien à me reprocher. Le cœur léger et serein, j’ai confiance en la justice qui fera son travail » , a annoncé l'artiste.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com