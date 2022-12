Les notes de Maroc-Espagne

Emmenés par leurs hommes forts Bounou, Saïss, Amrabat et Boufal, les Marocains ont donné une leçon de résistance pour emmener l'équipe de handball de l'Espagne jusqu'aux tirs au but. Et c'est le gardien de Séville qui a éliminé son pays d'adoption, stoppant les essais de Sarabia, Soler et Busquets.

Maroc

Vidéo

Un gardien aussi mal à l'aise avec ses pieds mais qui n'en prend pas un en 120 minutes face à l'Espagne et sort tous les pénos qui se présentent lui, c'est aussi rare dans ce Mondial que de croiser un Quick ailleurs qu'en France. Bounou, c'est le goût.Il pourra envoyer un message à son ancien coéquipier Idrissa Gueye : lui non plus n'aime pas défendre les Olmo. Ce qui ne l'a pas empêché d'envoyer un arc-en-ciel jusque dans les filets puis les siens en quarts.Quoi de plus logique que de foutre des bouchons et baisser la barrière quand on est né à Bourg-de-Péage. Toi-même tu Saïss.Ennemi public numéro 1 des milieux espagnols (et il y en a beaucoup) : l'homme Amrabat.Pour entrer dans un état de pleine conscience au karaté, on fait appel à l'Unagi. Le Maroc avait lui l'Ounahi.