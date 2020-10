So Foot • 27/10/2020 à 23:15

Les notes de Manchester City contre l'OM

Manchester City n'a pas eu besoin de trop forcer, ce mardi, pour disposer de l'OM (0-3). Résultat, les hommes de Pep Guardiola ont joué tranquillement : grâce à un bon Rúben Dias, la défense a parfaitement isolé les attaquants marseillais tandis que l'attaque menée par un super Foden a bien profité des largesses olympiennes.

Manchester City

Une soirée dans un fauteuil, pour Ederson Moraes. Mais dans ce climat morose, il a failli s'endormir comme devant une étape du Tour de France. Heureusement, Florian Thauvin a fait sonner le réveil. Mauvaise idée car en pleine possession de ses moyens, Ederson est un monstre.Après avoir multiplié les soirées et fait venir deux prostituées chez lui en plein confinement, on se doutait bien que ce diable de Kyle Walker n'en avait rien à faire des gestes barrières et de la distanciation sociale. De là à passer la soirée sur le dos de Radonji?, il y avait un pas.Si Manchester City a dépensé 70 millions pour s'attacher ses services, ce n'est certainement pas pour s'occuper d'équipes moyennes. Ceci dit, face à une formation qui est probablement dix fois moins forte que la sienne, le Portugais en a profité pour justifier 10% de sa valeur même en jouant à deux à l'heure. Sept millions tout rond, le compte est bon.Si le reconfinement national se profile, ça ne préoccupe pas Aymeric Laporte que Deschamps a mis en quarantaine depuis un paquet d'années. Pour se venger, le Français a placé à Lire la suite de l'article sur SoFoot.com