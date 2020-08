So Foot • 15/08/2020 à 23:10

Les notes de Manchester City contre l'OL

Incapables d'aller au-delà d'un jeu de possession stérile et de développer leur jeu dans un 3-5-2 qui ne lui allait pas du tout, les joueurs de Manchester City ont conclu une saison très décevante en se prenant une petite claque par l'Olympique Lyonnais. La défaite d'un collectif, qui n'a pas montré grand-chose ce soir.

Son positionnement sur le premier but est une parfaite illustration du respect des consignes de distanciation sociale, il ne faut vraiment pas vouloir lui refiler le Covid pour être aussi loin de sa ligne.Il a passé son match à vouloir mettre d'énormes tampons à chaque Lyonnais qui croisait sa route. S'il avait utilisé le quart de cette énergie pour faire de bonnes montées, City aurait peut-être montré un autre visage.Tout ce qu'on peut dire sur Laporte ce samedi soir, c'est que City la prend. Jean-Bloguin, humoriste !Les dieux du football avaient choisi leur Garcia et malheureusement pour City, ce n'était pas Éric. Match assez quelconque.Pendant une bonne heure, il a été le meilleursur la pelouse. Ça en dit énormément du niveau de City, sur ce match.Ce soir, il avait 35 ans dans chaque jambe. Vivement qu'il ait assez cotisé pour partir à la retraite. Remplacé par, bien plus en jambes.Sans doute très inspiré par le match de son modèle Sergio Busquets, la veille. Remplacé par, qui rêvait sans doute d'autre chose pour ses dernières minutes sous le maillot de City.