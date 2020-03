Les notes de Lyon-PSG

Pour changer, un PSG médiocre collectivement a été sauvé par une individualité brillante : Kylian Mbappé. En face, l'OL a longtemps été à la hauteur, notamment grâce à un duo Bruno Guimarães-Houssem Aouar séduisant, avant de craquer après une énième erreur de Marçal.

Ils sont les top chefs de la soirée

Mbappé fait éclater l'OL

Ils méritent le coup d'œil

Revivez

Il n'est jamais content, il a une démarche insupportable, il veut se payer chaque arbitre, il a un melon impressionnant, mais il est toujours beaucoup trop fort. Alors on se tait, et on regarde.Un grand homme. Il marquera l'Histoire. Il aime les passes soyeuses, faire briller ses partenaires et régner au milieu de terrain... C'est donc ton ami. Ce sera ton porte-bonheur. Notreà nous.L'histoire se déroule quelques semaines après la fin des Quatre Fantastiques : un super-héros part à la recherche de ses pouvoirs magiques perdus en arpentant les contrées françaises et européennes. Problème, il traîne son spleen, déprime et se contente de claquer sa spécialité, un penalty parfait, en pensant que c'est suffisant. Un mauvais, en attendant la suite le 11 mars.Imaginez la tronche de Kurzawa quand il a vu qu'un latéral pouvait bien attaquer, bien défendre, et donc bien jouer au foot en 2020. Bienvenue à l'Euro, Léo. Remplacé par Joachim Andersen (75), venu encaisser deux buts.En voilà un qui a trop abusé du gel hydroalcoolique pour être aussi propre balle au pied. Garanti sans décret contre l'explosion de son prix, évidemment.