Les notes de Lyon-Monaco

Au terme d'un match où les attaquants lyonnais ont bouffé la défense monégasque tout cru avant même la mi-temps, Niko Kova? et ses troupes n'ont pu qu'encaisser les coups. Memphis Depay, Karl Toko Ekambi, Houssem Aouar et consorts ont quant à eux rendu un joli hommage au combattant de MMA Khabib Nurmagomedov, le retraité du jour.

Ils ont fait parler la poudre

Lyon punit Monaco

Ils ont fait feu de tout bois

Qu'importe que son style ne fasse pas l'unanimité : quand il dispose des meilleures étoffes, il transforme son terrain de jeu en défilé de mode permanent. Karl Lagerfeld.Comme son taux d'implication sur les buts de l'OL en Ligue 1 cette saison. Pas mal pour un mec qui passe le reste du temps à marmonner, oublier ses partenaires et traîner des pieds. Et à 100%, ça donne quoi ?Avec son prénom de pizzaïolo italien et son glorieux passé en Domino's Pizza Ligue 2, on ne le croit bon qu'à enfourner destoute la journée. Mais l'univers de la gastronomie a bien changé, et même les grands palaces se mettent à la pizza. Évidemment, c'est un régal.Il serait capable de presser sur un terrain rocailleux, sans eau et en plein cagnard. Une oasis dans le désert.Il a passé son temps à envahir la surface monégasque et à se l'approprier en cassant tout sur son passage. Forcément, dans une zone aussi instable, ça met le feu aux poudres. Saddam Houssem. Remplacé par