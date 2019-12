So Foot • 03/12/2019 à 23:15

Les notes de Lyon-LOSC

Difficile de ressortir des individualités dans un match qui s'est rapidement refroidi. Mais la défense lilloise a verrouillé, alors Memphis Depay n'a pu camoufler les errements de Marcelo.

Ils se sont sentis un peu seuls au boulot

Ils ont fait acte de présence

Le nouveau capitaine lyonnais a effectué sa première sortie depuis sa nomination officielle par Rudi Garcia. Le Néerlandais avait envie de faire sauter des bouchons pour fêter ça, mais personne n'a voulu s'enivrer avec lui.Un match très solide à l'image celui de la défense lilloise, qui contraste avec ses déboires à Marseille. Quandest remplacé parC'est peut-être un cliché, mais ses "plongeons pour les photographes" sont souvent suivis d'une belle grimace pour les attaquants.Un carton il y a quelques années dans ce stade avec le maillot du Portugal, Sanches s'est enfin offert une suite qui devrait plaire aux enfants.Deux yeux pas vraiment en face des trous et une bouche de traviole : quand on n'a pas les mots pour décrire un match creux mais ponctué par un but, unsuffit.